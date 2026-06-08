Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 12:03

Парикмахер развеял миф, что маски для волос нужны только женщинам

Парикмахер Гиниятулин назвал маску для волос необходимостью для мужской укладки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Маски для волос необходимы для мужской укладки, заявил NEWS.ru парикмахер Евгений Гиниятулин. По его словам, современные стрижки для представителей сильного пола требуют обязательного использования специальных средств для придания формы. Он подчеркнул, что с маской или кондиционером волосы лежат послушно и «имеют вес».

Я работаю с мужскими волосами каждый день и использую кондиционер или маску во время мытья головы. Это часть процесса, без вариантов. Шампунь открывает чешуйки кутикулы чтобы очистить волос. Кондиционер их закрывает обратно. Если пропустить второй шаг, волос остается с открытой структурой, цепляет на себя все подряд, начинает пушиться, появляется статика. Сейчас в мужской моде доминируют удлиненные стрижки, плавные переходы. Волос должен лежать, иметь вес и форму, а не топорщиться и жить своей жизнью. С сухим необработанным волосом такую стрижку не построишь, сколько бы ты ни платил за работу мастера. Попробуйте один раз после шампуня нанести маску или кондиционер. Волосы лягут иначе, будут мягче, послушнее и визуально здоровее, — пояснил Гиниятулин.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты разрушают естественный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергию.

Здоровье
мужчины
Life Style
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог рассказал, какие обследования сердца важно проходить после 60 лет
«Широкий запрос»: Захарова раскрыла, чего хотят армяне на самом деле
Европа пообещала Киеву миллиарды евро на дроны
«Братский народ»: Захарова высказалась после выборов в Армении
«В обстановке давления»: Захарова о прошедших в Армении выборах
Захарова: РФ будет выстраивать отношения с Арменией с учетом шагов Еревана
Военэксперт рассказал, как защитить поезда от украинских дронов
Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России
В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль «Одна шестая»
Раскрыто, почему США не смогут купить архипелаг Чагос с британскими базами
В Госдуме анонсировали «революцию» в оплате коммуналки
Театр «Модерн» откроет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
Мощное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушений
Российский курортный город начал пользоваться небывалым спросом
ЕС хочет добавить десятки российских компаний в черный список
ЕС впервые «наказал» Иран за угрозу судоходству в Ормузе
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июня: свободная продажа, цены
В Европарламенте призвали к новым форматам диалога России и ЕС
Экс-нардеп раскрыл детали вероятного визита Абрамовича на Украину
«Башку отрежу — соседи будут в шоке»: тиран пинал девушку у подъезда
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.