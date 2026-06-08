Парикмахер развеял миф, что маски для волос нужны только женщинам

Маски для волос необходимы для мужской укладки, заявил NEWS.ru парикмахер Евгений Гиниятулин. По его словам, современные стрижки для представителей сильного пола требуют обязательного использования специальных средств для придания формы. Он подчеркнул, что с маской или кондиционером волосы лежат послушно и «имеют вес».

Я работаю с мужскими волосами каждый день и использую кондиционер или маску во время мытья головы. Это часть процесса, без вариантов. Шампунь открывает чешуйки кутикулы чтобы очистить волос. Кондиционер их закрывает обратно. Если пропустить второй шаг, волос остается с открытой структурой, цепляет на себя все подряд, начинает пушиться, появляется статика. Сейчас в мужской моде доминируют удлиненные стрижки, плавные переходы. Волос должен лежать, иметь вес и форму, а не топорщиться и жить своей жизнью. С сухим необработанным волосом такую стрижку не построишь, сколько бы ты ни платил за работу мастера. Попробуйте один раз после шампуня нанести маску или кондиционер. Волосы лягут иначе, будут мягче, послушнее и визуально здоровее, — пояснил Гиниятулин.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты разрушают естественный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергию.