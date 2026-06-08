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08 июня 2026 в 13:10

Мощное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушений

Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года. Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года. Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
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Мощное землетрясение на Филиппинах магнитудой в 7,8, произошедшее утром 8 июня, привело к многочисленным жертвам и разрушениям. Стихия обрушилась на южный остров Минданао, который уже оказывался в эпицентре сейсмических событий.

Эпицентр подземных толчков располагался у побережья Минданао, в районе города Генерал-Сантос. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) зафиксировал угрозу цунами, хотя затем предупреждение было отменено. По данным европейских сейсмологов, очаг залегал на глубине около 57 километров. Специалисты объясняют произошедшее активностью в зоне субдукции, где тектонические плиты движутся навстречу друг другу, создавая колоссальное напряжение.

Разрушения оказались масштабными. Повреждены десятки зданий, включая школы, больницы и жилые дома. В некоторых районах нарушено электроснабжение, повреждены линии водоснабжения и дорожное полотно. Эвакуированы около 10 тыс. человек. Согласно последним данным, количество погибших достигло 19 человек, более 130 пострадали, еще семеро числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 15 жертвах, однако цифры продолжают расти по мере разбора завалов. Спасательные службы работают в круглосуточном режиме.

Посольство России на Филиппинах заявило, что пока не располагает данными о пострадавших гражданах РФ.

Кадры последствий разрушительного землетрясения — в фотогалерее NEWS.ru.

Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Поврежденная землетрясением магнитудой 7,8 дорога в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденная землетрясением магнитудой 7,8 дорога в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденное землетрясением магнитудой 7,8 здание в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Поврежденная землетрясением магнитудой 7,8 дорога в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденная землетрясением магнитудой 7,8 дорога в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Поврежденная землетрясением магнитудой 7,8 дорога в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Поврежденная землетрясением магнитудой 7,8 дорога в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, 8 июня 2026 года.
Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Филиппины
землетрясения
жертвы
разрушения
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