На Филиппинах выросло число жертв мощного землетрясения Число погибших при землетрясении на Филиппинах увеличилось до 15

Число погибших при землетрясении на Филиппинах увеличилось до 15 человек, сообщило издание PhilStar со ссылкой на Управление гражданской обороны. Во время подземных толчков пострадали более 200 человек.

Как минимум 15 человек погибли, — говорится в сообщении.

Ранее европейские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения на Филиппинах в 8,1, затем пересмотрели ее до 7,8. Китайский сейсмологический центр сначала сообщил о магнитуде 8,2, но позже скорректировал показатель до 7,9. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.

До этого Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами высотой до одного метра для тихоокеанского побережья страны. В опасную зону включили прилегающие к Токио префектуры и часть Токийского залива. Предупреждение, в частности, касается островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку.

7 июня начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане у побережья Северных Курил. Толчки ощутили на острове Парамушир.