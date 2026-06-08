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08 июня 2026 в 12:02

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 тысяч метров

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Из вулкана Шивелуч зафиксировали пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности — это угроза для местных и международных авиаперевозок, в первую очередь для двигателей самолетов.

Высота вулкана — 3283 метра. Пеплопад в населенных пунктах пока не наблюдается, уточнили в ведомстве. Однако при изменении направления ветра ученые не исключают оседания незначительного количества пепла в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах.

Ранее Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. Спасатели напомнили жителям и гостям края о правилах поведения при пеплопаде: нужно закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу, не заносить в дом одежду с частицами пепла, а уборку проводить в респираторе и защитных очках.

Россия
Камчатка
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Шивелуч
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