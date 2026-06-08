Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 тысяч метров

Из вулкана Шивелуч зафиксировали пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности — это угроза для местных и международных авиаперевозок, в первую очередь для двигателей самолетов.

Высота вулкана — 3283 метра. Пеплопад в населенных пунктах пока не наблюдается, уточнили в ведомстве. Однако при изменении направления ветра ученые не исключают оседания незначительного количества пепла в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах.

Ранее Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. Спасатели напомнили жителям и гостям края о правилах поведения при пеплопаде: нужно закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу, не заносить в дом одежду с частицами пепла, а уборку проводить в респираторе и защитных очках.