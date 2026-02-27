До 500 000 рублей: во что обойдется букет цветов на 8 Марта в 2026 году

До 500 000 рублей: во что обойдется букет цветов на 8 Марта в 2026 году

Мужчинам, которые готовятся дарить цветы на 8 Марта, придется серьезнее отнестись к планированию бюджета. По данным аналитиков маркетплейса Flowwow, главный символ праздника — тюльпаны — прибавил в стоимости почти 7%. Средняя цена букета из 15 стеблей закрепилась на отметке 3600 рублей. А вот розы, напротив, за год подешевели на 9% — до 4500 рублей. NEWS.ru рассказывает, чего ждать покупателям в праздничные дни и можно ли сэкономить без ущерба для красоты букета.

Сколько сегодня стоит букет цветов

Как пояснил NEWS.ru председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, ассортимент торговых сетей формируется с учетом сезонного спроса: сейчас в магазинах представлено от семи до восьми позиций, включая монобукеты из роз, кустовых роз и хризантем, а также готовые композиции из срезанных цветов.

По словам эксперта, за год минимальная стоимость букета выросла на 7% — с 419 до 449 рублей. Бюджетный микс из живых цветов (включая розы) подорожал на 3,5%: теперь его цена стартует от 899 рублей против 869 годом ранее. Для тех, кто предпочитает собирать букеты самостоятельно, розы в штучной продаже обойдутся от 185 рублей за стебель, а цветочные композиции в стакане — от 199 рублей.

Ну а если кто-то захочет поразить свою любимую и заказать огромное сердце из 551 одной красной розы, то за такой букет ему придется выложить более 500 тысяч рублей.

По данным экспертов, российский рынок свежесрезанных цветов в минувшем году демонстрировал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Согласно оценкам поставщика онлайн-касс «Эвотор», продажи цветов в штуках увеличились на 9%, а выручка от их реализации — на 12%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пояснил NEWS.ru эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина, член Генерального совета «Деловой России» экономист Олег Николаев, ключевым драйвером рынка остаются розы: на них приходится до 90% оборота в денежном выражении. Средняя цена одного такого цветка за год выросла на 11,1%, достигнув 223 рублей.

В рейтинге популярности вслед за розами следуют хризантемы, тюльпаны, герберы и альстромерии.

Что происходит с российским цветоводством

Отечественные производители цветов наращивают обороты, но полностью заместить импортную продукцию пока не готовы. Согласно подсчетам Минсельхоза, за последние пять лет объемы выращивания цветов в России увеличились в полтора раза. Только в 2025 году, по предварительным данным, было собрано 455 млн штук.

Несмотря на позитивную динамику, львиная доля рынка по-прежнему приходится на зарубежных поставщиков. Около трети импорта поступает из Нидерландов. Другие ключевые игроки, по словам Николаева, — Эквадор, Колумбия, Кения и Израиль.

В 2024 году правительство повысило ввозную пошлину для недружественных стран с 5% до 20%. Однако, как отметил эксперт, импортеры оперативно перестроили логистику, и цветы из тех же Нидерландов теперь поступают в Россию через государства — члены ЕАЭС.

Особенно остро стоит вопрос с луковицами тюльпанов. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина констатирует: завозные луковицы подорожали втрое. Российские предприниматели по-прежнему закупают их в Голландии, но уже через посредников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сейчас одна голландская луковица обходится примерно в 38–40 рублей. При этом у посредников минимальная партия — от 10 тысяч штук, а у прямого поставщика — от миллиона», — пояснила депутат NEWS.ru.

Она добавила, что в последнее время выросли и расходы на строительство и содержание теплиц. Тем не менее определенные подвижки в импортозамещении есть: российские аграрии начали осваивать производство луковиц (например, в Ивановской области), хотя пока эти объемы несопоставимы с потребностями рынка.

Впрочем, есть и успехи. По словам Оглоблиной, в России появилась собственная качественная пленка для теплиц — «Светлица», которая стала достойным аналогом европейской. Также в Подмосковье наладили выпуск гидропонных ящиков. «Единственное, чего нам действительно не хватает, это доступной качественной луковицы», — резюмировала парламентарий.

Подорожают ли цветы в 2026 году

По оценкам опрошенных NEWS.ru специалистов, в 2026 году розы премиальных сортов могут подорожать на 15–25%, обгоняя средние темпы инфляции в цветочном сегменте.

Как поясняют эксперты, ранее этот сегмент практически полностью зависел от импорта. Сейчас ситуация меняется: до трети премиальных роз выращивается в России. Однако, несмотря на развитие отечественного производства, рост издержек (на энергоресурсы, логистику, посадочный материал) продолжает давить на конечную стоимость продукта.

Олег Николаев напомнил, что гнаться за премиумом вовсе не обязательно. «Существует немало оптовых магазинов, где цены остаются относительно щадящими. Да, цветы там выглядят скромнее, но для тех, кто хочет сэкономить, это вполне достойный вариант», — отметил эксперт.

Читайте также:

Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта

Таможенники раскрыли секреты работы в преддверии 8 Марта

Не только цветы: что подарить артисту, чтобы он вас запомнил