Ледяная вода, народное средство — и тюльпаны простоят не меньше двух недель: проверенный метод

Получив в подарок букет тюльпанов, хочется сохранить их свежесть как можно дольше. Сделать это несложно, если знать проверенный метод.

Прежде всего сразу после получения букета обновите срез стеблей: подрежьте их острым ножом, лучше всего под струей воды, чтобы в сосуды не попал воздух. Удалите нижние листья, которые будут касаться воды, иначе они быстро загниют и испортят воду. Воду в вазе используйте холодную, лучше ледяную — можно даже добавить кубики льда. Тюльпаны любят прохладу, поэтому вазу лучше поставить в самое холодное место в комнате, подальше от батарей и прямых солнечных лучей.

Чтобы цветы дольше стояли, добавьте в воду специальную подкормку для срезки или народное средство: чайную ложку сахара и несколько капель уксуса на литр воды. Тюльпаны продолжают расти в воде, поэтому их стебли могут изгибаться — это нормально. Меняйте воду ежедневно или раз в два дня, обновляя срез и промывая стебли. Если тюльпаны начали поникать, заверните их плотно во влажную бумагу и поставьте в холодную воду на пару часов — они снова выпрямятся. Так тюльпаны простоят не меньше двух недель.

Ранее были названы лучшие подарки к 8 Марта.