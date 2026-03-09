Зимняя Олимпиада — 2026
Тюльпаны, хризантемы, розы: простые советы по уходу за букетом — вода, лед и правильная обрезка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы подаренный букет тюльпанов, хризантем или роз радовал вас как можно дольше, нужно знать несколько простых секретов ухода.

Для тюльпанов важно: подрежьте стебли, удалите нижние листья, чтобы они не гнили в воде, и добавьте в вазу кубик льда — эти цветы любят прохладу. Тюльпаны продолжают расти в воде, поэтому регулярно подрезайте стебли.

Хризантемы — настоящие долгожители, но и им нужна помощь: удалите все листья со стебля, которые будут в воде, и меняйте воду каждые два-три дня. Они любят прохладу и не выносят сквозняков.

Розы требуют особого внимания: подрежьте стебли под углом острым ножом, расщепите кончик для лучшего впитывания воды, удалите шипы и нижние листья. В воду можно добавить специальную подкормку для срезанных цветов. Для тюльпанов, хризантем и роз правила похожи: вода, лед и правильная обрезка.

Ранее стало известно, что означает каждый цвет тюльпана на языке любви.

Проверено редакцией
