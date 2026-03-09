Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 12:03

Эти 10 примет подскажут дачнику, когда браться за лопату или тяпку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прекратите угадывать погоду по интернету — природа дает точные сигналы, что и когда высаживать на своем участке. Народные приметы складывались веками путем наблюдений: они привязаны к реальному прогреву почвы и воздуха, а не к числам в календаре.

10 природных сигналов и что за ними делать:

  1. Мать-и-мачеха раскрыла желтые корзинки — земля тронулась: самое время для высадки редиса, шпината, лука-севка и щавеля в открытый грунт.

  2. Ива выпустила пушистые «барашки» — сигнал к севу петрушки, моркови, салата и первой зелени.

  3. Лещина зацвела серьгами — сейте морковь, петрушку, укроп: почва готова принять мелкое семя.

  4. Подснежники проклюнулись из земли — в доме пора «выпускать» на грядки рассаду томатов, перца, петунии и астр.

  5. Береза надела листья размером с монету — классический народный знак: картофель просится в лунки.

  6. Черемуха осыпалась белым цветом — сажайте картофель, сейте бобы и фасоль без опасений.

  7. Сирень открыла первые кисти — томаты переезжают в парник, укроп и кочанный салат — прямо на грядку.

  8. Рябина вся в цвету — возвратные заморозки позади: рассада томатов, перца, баклажанов уходит в открытый грунт.

  9. Шиповник расцвел — перец и баклажаны переселяем на постоянное место, досеваем пряные травы.

  10. Зацвели калина и пионы — огурцы, кабачки, тыква и патиссоны идут прямо в землю без укрытия.

Все эти приметы работают одинаково точно в Подмосковье, на Урале и в Сибири — с разницей лишь в неделю-две по срокам. Ориентируйтесь на них, и вопрос о том, что и когда высаживать на своем участке, решится сам собой — без шпаргалок и лунных календарей.

Ранее мы рассказывали, как расконсервировать скважину на даче.

