Эти 10 примет подскажут дачнику, когда браться за лопату или тяпку

Прекратите угадывать погоду по интернету — природа дает точные сигналы, что и когда высаживать на своем участке. Народные приметы складывались веками путем наблюдений: они привязаны к реальному прогреву почвы и воздуха, а не к числам в календаре.
10 природных сигналов и что за ними делать:
Мать-и-мачеха раскрыла желтые корзинки — земля тронулась: самое время для высадки редиса, шпината, лука-севка и щавеля в открытый грунт.
Ива выпустила пушистые «барашки» — сигнал к севу петрушки, моркови, салата и первой зелени.
Лещина зацвела серьгами — сейте морковь, петрушку, укроп: почва готова принять мелкое семя.
Подснежники проклюнулись из земли — в доме пора «выпускать» на грядки рассаду томатов, перца, петунии и астр.
Береза надела листья размером с монету — классический народный знак: картофель просится в лунки.
Черемуха осыпалась белым цветом — сажайте картофель, сейте бобы и фасоль без опасений.
Сирень открыла первые кисти — томаты переезжают в парник, укроп и кочанный салат — прямо на грядку.
Рябина вся в цвету — возвратные заморозки позади: рассада томатов, перца, баклажанов уходит в открытый грунт.
Шиповник расцвел — перец и баклажаны переселяем на постоянное место, досеваем пряные травы.
Зацвели калина и пионы — огурцы, кабачки, тыква и патиссоны идут прямо в землю без укрытия.
Все эти приметы работают одинаково точно в Подмосковье, на Урале и в Сибири — с разницей лишь в неделю-две по срокам. Ориентируйтесь на них, и вопрос о том, что и когда высаживать на своем участке, решится сам собой — без шпаргалок и лунных календарей.
