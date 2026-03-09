Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 00:05

Приметы 9 марта — Иванов день: встречаем перелетных птиц

В народном календаре 9 марта — это продолжение праздника Обретения, посвященного памяти Иоанна Предтечи. Если 8 марта считался днем, когда птицы «настраиваются» на весну, то 9 марта — это день массового «птичьего новоселья». В народе говорили: «На Обретение птица гнездо обретает». Это важная веха: зима окончательно теряет свою власть, а перелетные птицы возвращаются из теплых стран, принося на крыльях весеннее тепло.

Погодные приметы на 9 марта

Этот день считался магическим зеркалом, в котором отражалась погода на грядущую Пасху и весенние месяцы.

  • Если на Ивана выпал снег — жди «белой» (снежной) Пасхи и холодов в апреле.

  • Сухой день 9 марта предвещает отсутствие дождей на пасхальной неделе.

  • Ясная луна с «острыми» рогами — к сильному морозу под утро.

  • Если подул теплый южный ветер — лето будет жарким, но дождливым.

  • Каков этот день, таким будет и весь апрель.

Приметы о птицах и зверях 9 марта

Птицы сегодня — главные герои примет. 9 марта наши предки старались уделить им внимание — считалось, что именно в этот день особенно важно мастерить и развешивать скворечники. Помочь пернатым обрести дом означало привлечь удачу и благополучие в собственную семью.

  • Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне домов и деревьев — лето будет холодным. Если на теневой — жди знойного и сухого июля.

  • Синица под окном запела — скоро наступит окончательное потепление.

  • Если прилетели жаворонки и аисты — это к богатому урожаю хлеба и общему благополучию в селе.

  • Увидеть первого журавля 9 марта — к огромной удаче на весь год.

  • Дятел начал стучать по дереву — весна задержится еще на пару недель.

  • Увидеть сегодня редкую перелетную птицу — к неожиданному богатству.

Ломать ветки и разорять гнезда сегодня категорически нельзя. Тот, кто обидит птицу в этот день, навлечет на свой род беды и лишится покровительства высших сил.

Что можно и нужно делать 9 марта

Церковь в этот день чтит память Иоанна Предтечи, и верующие обращались к святому с молитвами об избавлении от головных болей, о здравии детей и защите будущего урожая.

В народе эту дату также называли Иваном Рыбным: рыболовы проверяли снасти и готовились к сезону лова, а сама подготовка считалась добрым знаком, обещающим удачу на воде.

Что можно и нужно делать 9 марта по приметам Что можно и нужно делать 9 марта по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 9 марта

  • Рано ложиться спать. Самый любопытный запрет. Верили, что вечером в дом может пробраться «кумоха» (лихорадка) и начать мучить человека во сне. Чтобы отогнать нечисть, полагалось бодрствовать подольше или положить у порога чеснок.

  • Стирать белье. Как и в предыдущий день, шум воды и вид мокрой ткани могут напугать птиц, возвращающихся к гнездам.

  • Ругаться и сквернословить. Любой негатив сегодня — это риск «спугнуть» весеннее обновление жизни.

  • Прыгать по крышам и чердакам. Считалось, что это тревожит домового, который в Иванов день занят важными делами.

