Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны

Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны Политик Мема: вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс стало наихудшим политическим шагом за всю историю существования страны, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в разговоре с РИА Новости. Государство официально стало членом НАТО 4 апреля 2023 года.