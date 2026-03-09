Зимняя Олимпиада — 2026
Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны

Политик Мема: вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс стало наихудшим политическим шагом за всю историю существования страны, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в разговоре с РИА Новости. Государство официально стало членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Мы (партия, — NEWS.ru) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания, — заявил Мема.

