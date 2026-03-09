Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 09:24

Картаполов предрек эру беспилотников в космосе

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Следующим этапом для беспилотников станет их массовое использование в космосе наряду с обычными спутниками, заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, множество простых устройств будут выполнять различные задачи в интересах человечества.

[Беспилотники] могут применяться не только в воздухе. Смотрите, [есть] морские, надводные, подводные беспилотники. А следующий шаг — это будет космос. В принципе, там уже есть беспилотники, мы их просто называем спутниками, — сказал он.

Ранее Ростех презентовал восемь новейших беспилотников различного назначения, уделив особое внимание моделям с вертикальным взлетом. Всего на выставке было представлено более 140 образцов продукции, включая экипировку, мототехнику, боеприпасы и средства борьбы с дронами.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российский тактический беспилотник «КУБ-10МЭ» способен функционировать по принципу ударных дронов-камикадзе «Герань». По словам специалиста, оператор может корректировать его полет в реальном времени, что существенно повышает точность попадания даже на значительных дистанциях.

беспилотники
БПЛА
дроны
Андрей Картаполов
