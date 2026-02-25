Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:23

Военэксперт объяснил принцип работы новых российских БПЛА-камикадзе

Военэксперт Кнутов: беспилотники «Куб-10МЭ» работают по принципу «Гераней»

Боевая работа расчета БПЛА «КУБ» Боевая работа расчета БПЛА «КУБ» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский тактический беспилотник «Куб-10МЭ» может работать по принципу ударных дронов-камикадзе «Герань», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, оператор БПЛА может корректировать полет в реальном времени, а это значительно повышает точность поражения целей даже на больших расстояниях.

Мы делаем «Герани», на которых стоят видеокамеры через ретрансляторы, и эта информация передается операторам на большие расстония. По-видимому, с беспилотником «Куб-10МЭ» такая же ситуация. У этого БПЛА есть видеокамеры и ретрансляционный канал, который передает данные непосредственно к оператору. Дроновод управляет полетом этого беспилотника в реальном времени и направляет его на ту цель, которую необходимо поразить, — пояснил Кнутов.

Ранее концерн «Калашников» представил управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 километров. Разработчики заявили, что комплекс получил систему наведения и расширенные возможности поражения целей. Также была усилена защита дрона от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

БПЛА
дроны
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.