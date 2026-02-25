Военэксперт объяснил принцип работы новых российских БПЛА-камикадзе

Российский тактический беспилотник «Куб-10МЭ» может работать по принципу ударных дронов-камикадзе «Герань», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, оператор БПЛА может корректировать полет в реальном времени, а это значительно повышает точность поражения целей даже на больших расстояниях.

Мы делаем «Герани», на которых стоят видеокамеры через ретрансляторы, и эта информация передается операторам на большие расстония. По-видимому, с беспилотником «Куб-10МЭ» такая же ситуация. У этого БПЛА есть видеокамеры и ретрансляционный канал, который передает данные непосредственно к оператору. Дроновод управляет полетом этого беспилотника в реальном времени и направляет его на ту цель, которую необходимо поразить, — пояснил Кнутов.

Ранее концерн «Калашников» представил управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 километров. Разработчики заявили, что комплекс получил систему наведения и расширенные возможности поражения целей. Также была усилена защита дрона от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.