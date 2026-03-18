18 марта 2026 в 11:38

Иран может устроить мощный нефтяной дефицит на Ближнем Востоке

FT: Иран готов к масштабным ударам по энергетике Ближнего Востока

Иран намерен резко усилить атаки на энергетическую инфраструктуру стран Ближнего Востока, что может дестабилизировать поставки в Персидском заливе на долгие годы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на отраслевых аналитиков. С начала конфликта Тегеран уже атаковал не менее 20 судов, фактически блокируя Ормузский пролив — ключевую артерию для мирового экспорта нефти и газа.

Эксперты предупреждают, что Тегеран только начинает реализацию своей агрессивной стратегии в регионе. Глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз отметил, что нынешние инциденты — лишь часть более масштабного плана.

Перчатки еще не сняты, когда речь идет об ударах по энергетической инфраструктуре. Иранцы сейчас поражают растущий список целей по всему Заливу, и у этой стратегии могут быть новые шаги, — подчеркнул специалист.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи рассказал, что Иран намерен разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу после окончания войны с США и Израилем. Он пояснил, что гарантами безопасности в проливе должны выступить Иран, Оман и ОАЭ.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

