18 марта 2026 в 11:35

Подсчитано, сколько западных ракет ВСУ выпустили по России с начала СВО

Украинские войска с начала спецоперации более 500 раз использовали баллистические ракеты ATACMS, а также крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP для ударов по российской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. Аналитики агентства основывались на данных Минобороны РФ о фиксации и отражении подобных атак.

Статистика показывает, что первые поставки западных ракет на Украину начались в 2023 году. Тогда, согласно сводкам ведомства, противник применил около 120 британских Storm Shadow и французских SCALP, а также 13 американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

Пик интенсивности использования дальнобойного оружия пришелся на 2024 год. За этот период ВСУ запустили порядка 220 американских ракет и более 90 ракет британского и французского производства. В 2025 году наблюдалось снижение количества подобных атак. Киев применил около 45 Storm Shadow и SCALP, а также 24 ATACMS. В текущем, 2026 году зафиксирован, в частности, удар по Брянской области в марте, для которого было использовано семь британских крылатых ракет.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью 18 марта силы ПВО перехватили над регионами России 85 украинских дронов. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и шесть — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

