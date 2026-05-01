День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 17:26

Медведев раскрыл ощущения в самые драматические периоды истории

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В наиболее тяжелые моменты истории чувство общности с единым народом проявляется особенно ярко, и именно это происходит сейчас в России, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме. Как передает ТАСС, он отметил, что в повседневной рутине люди редко задумываются о подобных категориях.

Принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории. Потому что подчас мы над этими конструкциями не думаем в повседневной жизни, — заявил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев заявил, что в 1990-е годы здания детских садов в России в массовом порядке скупались «какими-то чертями» под офисные помещения. Это повлекло за собой разрушение системы дошкольного образования и последующий дефицит мест в детсадах. Медведев отметил, что в дальнейшем последствия этих решений стали очевидны.

До этого зампред Совбеза РФ заявил, что ядерный апокалипсис — совершенно реальный и возможный вариант развития событий. Он добавил, что очень не хотел бы наступления ядерной катастрофы.

Власть
Дмитрий Медведев
Единая Россия
История
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.