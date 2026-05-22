Биография, роман с Гуменником, завершение карьеры: как живет Туктамышева

Фигуристка Елизавета Туктамышева прославилась победой на чемпионатах мира в Европы в 2015 году, также она входит в число немногих женщин, которые уверенно выполняют тройной аксель, и является рекордсменкой по количеству участий в чемпионатах России — 15 раз. Что известно о жизни спортсменки, как сложилась ее личная жизнь, почему она завершила карьеру?

Чем известна Туктамышева

Елизавета Туктамышева родилась 17 декабря 1996 года в Глазове, Удмуртия. В пять лет она начала заниматься фигурным катанием, и первым ее тренером стала Светлана Веретенникова.

Известный наставник Алексей Мишин впервые заметил юную фигуристку на соревнованиях в Белгороде. Тогда он не взял ее в свою группу, сочтя технику недостаточно совершенной. Через год его снова не удовлетворило исполнение прыжков. В итоге Мишин решил поработать с девушкой. Ей пришлось практически заново учить все прыжки.

«Когда мы начали работать, я вдруг понял, что эта девочка схватывает на лету все, что ей говоришь. Она пластична, музыкальна, с абсолютным слухом и с хорошей головой. Хотя поначалу кроме прыжка и корявости я не видел в Туктамышевой вообще ничего», — рассказывал Мишин.

Каждые две недели фигуристка проводила 27 часов в пути из Глазова до Санкт-Петербурга. Она жила в общежитиях. В 2011 году Туктамышева вместе с матерью и сестрой окончательно обосновалась в Санкт-Петербурге.

Впоследствии Туктамышева добилась успеха на мировых, европейских и российских чемпионатах. Однако олимпийское золото ей не покорилось. Перед Сочи-2014 она оказалась на десятом месте на чемпионате России и не попала в сборную. В Пхенчхане-2018 она тоже не смогла квалифицироваться, неудачно выступив на внутренних соревнованиях. На Пекин-2022 Туктамышева не попала, но была первой запасной и участвовала в тренировочном сборе олимпийской команды в Красноярске.

Почему фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

17 октября 2023 года Туктамышева, прозванная поклонникам Императрицей льда, сообщила в соцсетях о перерыве в карьере. Она призналась, что потеряла мотивацию из-за отмены международных соревнований.

«Мне кажется, можно сравнить эту ситуацию с отношениями в паре. Когда вы расстаетесь, все равно хочется, чтобы человек, которого ты любил, нашел свое счастье и жил так, чтобы ни о чем не жалеть. Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знают, что у меня все хорошо. Это этап моей жизни, я с таким графиком прекрасно себя чувствую, расстраиваться точно не стоит. Я все равно буду показываться на соревнованиях, шоу, буду ставить разные программы. Я не отказываюсь от фигурного катания. Просто всему свое время», — заявила Туктамышева в интервью NEWS.ru.

Фигуристка начала выступать в ледовых шоу и участвовать в благотворительных проектах. 24 ноября 2025 года она дала интервью блогеру Виктору Кравченко, где объявила о завершении спортивной карьеры.

«Для каждого спортсмена фигурное катание — это маленькая жизнь. Возникали проблемы, сложные ситуации, но в ней было так много хорошего и счастливых моментов, что я могу с благодарностью сказать, что у меня сложилась яркая карьера. Я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений», — сказала Туктамышева.

Фигуристка поблагодарила родителей, Мишина и Веретенникову.

«Алексей Николаевич не только тренировал меня, но еще и воспитал. Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю о нем с легкостью. Спасибо всем, с любовью, Туктик, ваш всегда», — сказала она.

Летом 2025 года фигуристка вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга. Она помогает Мишину в работе с юными спортсменами.

Как сложилась личная жизнь Туктамышевой

Елизавета Туктамышева состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным, который стал первым российским спортсменом, исполнившим четверной риттбергер, а также победил в финале Кубка России 2019 года, завоевав бронзу на командном чемпионате мира в том же году. Однако влюбленные расстались в 2020 году.

«Мы сейчас не вместе, и мое сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда „черная кошка пробежала“. Так сложились обстоятельства», — говорила тогда спортсменка.

Туктамышева снималась для обложки популярного журнала MAXIM, обнажившись для мужского издания. Фотосессия вызвала большой ажиотаж.

С тех пор Лиза долгое время была одна, но в 2024-м сообщила, что у нее появился избранник. Имени девушка до сих пор не назвала.

«Не люблю клубы вообще. Клубы, думаю, только для того, чтобы знакомиться с кем-то. Знакомлюсь ли я с кем-то? Ну точно не в клубе. Tinder? Нет. У меня есть сейчас друг. Он всю жизнь был, по-моему, со мной рядом», — призналась Туктамышева в интервью.

В мае 2026 года Туктамышева подтвердила, что встречается с фигуристом Петром Гуменником, передает StarHit. Слухи об отношениях звездных спортсменов идут уже много лет: практически с тех пор, как она рассталась с Лазукиным.

Внимательные поклонники неоднократно замечали, что Елизавета и Петр часто отдыхали в одних и тех же местах. Они даже публиковали фотографии из похожих исторических локаций, но никогда не появлялись вместе на снимках.

В ночь с 21 на 22 мая Елизавета неожиданно опубликовала в соцсетях фото с Петром. На одном из снимков они смотрят друг на друга с прищуром на фоне Миланского собора. На другом — обнимаются на фоне Большого Каньона в США. А на фото из самолета оба корчат рожицы.

«Так и живем», — коротко подписала эти фото Елизавета.

