Сотникова раскрыла, как совмещает семейные дела и спортивную карьеру

Фигуристка Аделина Сотникова в беседе с «Леди Mail» призналась, что оставила большой спорт ради семьи. Сейчас 29-летняя спортсменка все больше работает в качестве артиста.

Спортивной карьерой это, конечно, [сложно] назвать. Сейчас у меня работа артиста: большой спорт уже позади, и я наслаждаюсь тем, что есть у меня сегодня. Это различные ледовые шоу, где можно перевоплощаться в разные образы и ощущать себя артистом большой сцены на льду. Не удивлюсь, если в будущем нас будут воспринимать как артистов, подобно балету. Мы и актеры, и спортсмены — и это здорово, — рассказала Сотникова.

Ранее Сотникова призналась, что уже через три недели после вторых родов в начале января вышла на лед. Фигуристка уточнила, что перед этим решением проконсультировалась с врачом. Она также отметила, что универсальных рецептов восстановления после родов не существует.