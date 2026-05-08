Сотникова раскрыла, как совмещает семейные дела и спортивную карьеру

Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотникова в беседе с «Леди Mail» призналась, что оставила большой спорт ради семьи. Сейчас 29-летняя спортсменка все больше работает в качестве артиста.

Спортивной карьерой это, конечно, [сложно] назвать. Сейчас у меня работа артиста: большой спорт уже позади, и я наслаждаюсь тем, что есть у меня сегодня. Это различные ледовые шоу, где можно перевоплощаться в разные образы и ощущать себя артистом большой сцены на льду. Не удивлюсь, если в будущем нас будут воспринимать как артистов, подобно балету. Мы и актеры, и спортсмены — и это здорово, — рассказала Сотникова.

Ранее Сотникова призналась, что уже через три недели после вторых родов в начале января вышла на лед. Фигуристка уточнила, что перед этим решением проконсультировалась с врачом. Она также отметила, что универсальных рецептов восстановления после родов не существует.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
