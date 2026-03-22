Фигуристы ищут иные способы выезда из Петербурга из-за ситуации в аэропорту

Участники Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге столкнулись с проблемами при вылете из города из-за ситуации в аэропорту, сообщил ТАСС ведущий турнира олимпийский чемпион Максим Траньков. Спортсмены вынуждены искать альтернативные способы, чтобы добраться до дома.

Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы, — сообщил Траньков.

Сам олимпийский чемпион в момент разговора с агентством находился в аэропорту в ожидании посадки. Он отметил, что его рейс переносится, поэтому пока продолжает ждать.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже глава региона сообщил о перехвате двух дронов.

До этого стало известно, что фигуристка Аделия Петросян стала лидером в женском одиночном катании на Кубке Первого канала, набрав 76,45 балла за короткую программу. Следом за ней идет Софья Муравьева с результатом 70,89 балла.