Жителей Ленобласти предупредили о замедлении интернета из-за БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Ленинградской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в регионе также может быть понижена скорость мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что 22 марта в небе над регионом уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Жертв и разрушений в результате атаки нет.

По подсчетам Министерства обороны России, за последние шесть часов силы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника. Над Смоленской областью уничтожили 19 БПЛА. Четыре дрона сбили в Калужской области.

До этого средства ПВО уничтожили еще один дрон над Тульской областью — восьмой за последнее время. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, в результате никто не пострадал.