22 марта 2026 в 13:16

ВСУ провалили атаку на российский регион

Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Тульской областью

Фото: Социальные сети
Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье, 22 марта, уничтожили еще один дрон ВСУ над Тульской областью — восьмой за ближайшее время, написал в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, здания также не получили повреждения.

Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал губернатор.

Миляев призвал не снимать работу сил ПВО, так как это запрещено законом. По его словам, в области сохраняется угроза атаки БПЛА.

В ночь на 22 марта средства ПВО уничтожили в небе над Тульской областью еще один украинский беспилотник. Как уточнил Миляев, никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

