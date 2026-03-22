Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области

Миляев: над Тульской областью сбили БПЛА

ПВО уничтожила беспилотник в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев на платформе МАХ. По его словам, никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью. Пострадавших нет, — написал Миляев.

Также 21 марта сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА над Тульской областью. Данных о пострадавших не было.

До этого, по данным Минобороны РФ, силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области
