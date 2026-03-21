Над российским регионом сбили украинский дрон

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА над территорией Тульской области, написал губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — указал Миляев.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что восемь БПЛА, летевших на Москву, перехватили и сбили. Всего ПВО сбила на подлете к городу 28 беспилотников. Первое сообщение мэра об атаке БПЛА появилось в 10:19, а следующее — в 10:34. ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно.

До этого Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Также Вооруженные силы Украины ударили по городу Истра в Московской области, о чем написала в Telegram-канале глава муниципального округа Татьяна Витушева. По ее словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата.