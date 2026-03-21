Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 06:25

Над российским регионом сбили украинский дрон

Миляев: над Тульской областью сбили украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА над территорией Тульской области, написал губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — указал Миляев.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что восемь БПЛА, летевших на Москву, перехватили и сбили. Всего ПВО сбила на подлете к городу 28 беспилотников. Первое сообщение мэра об атаке БПЛА появилось в 10:19, а следующее — в 10:34. ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно.

До этого Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Также Вооруженные силы Украины ударили по городу Истра в Московской области, о чем написала в Telegram-канале глава муниципального округа Татьяна Витушева. По ее словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

атаки
ВСУ
БПЛА
Тульская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно число жертв при страшном пожаре в Южной Корее
«Перемалывает все»: Марочко раскрыл суть стратегии ВС РФ в Николаевке
Иран нанес ущерб базам США почти на миллиард долларов
Психолог объяснила, почему отдых вызывает чувство вины
Над российским регионом сбили украинский дрон
Раскрыта цель последних ударов Израиля по Тегерану
Как война в Иране раскрыла серьезные военные возможности России
Дмитриев предложил Каллас и фон дер Ляйен охранять Ормузский пролив
Какое оборудование в квартире могут поменять бесплатно
Куба отказала посольству США в «бесстыжей просьбе»
Тренер развеяла миф о возрастных ограничениях для занятия серфингом
Мошенники научились обманывать россиян через маркетплейсы
Обвиняемый во взятках экс-генерал ВС РФ отправился в зону СВО
Какая численность амурских тигров наблюдается в России
Глава РФПИ уличил «западных разжигателей» конфликтов в странной манере
В Госдуме захотели индексировать страховые пенсии с 1 января
Две персонализированные вакцины от рака уже создаются в России
Человек выжил при ударе США по лодке наркоторговцев
В Саратове от атаки БПЛА пострадали мирные жители и повреждены дома
Семьям с детьми в России предложили выдавать бесплатное жилье
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.