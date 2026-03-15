15 марта 2026 в 10:21

Украинские беспилотники сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации четырех БПЛА на подлете к Москве

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Противовоздушная оборона ликвидировала четыре БПЛА на подлете к Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере МАХ. На месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы. Глава города не привел информацию о пострадавших или разрушениях.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. Согласно информации мэра города, ВСУ совершали попытки атаковать с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут. Последнее сообщение Собянина об атаке поступило около полуночи. Глава столицы не раскрывал информацию о последствиях.

В ночь на 15 марта российская противовоздушная оборона уничтожила 170 беспилотников. Дроны сбили над Московской, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом. Еще несколько дронов уничтожили над Черным морем.

