Украинские беспилотники сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации четырех БПЛА на подлете к Москве

Противовоздушная оборона ликвидировала четыре БПЛА на подлете к Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере МАХ. На месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы. Глава города не привел информацию о пострадавших или разрушениях.

Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. Согласно информации мэра города, ВСУ совершали попытки атаковать с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут. Последнее сообщение Собянина об атаке поступило около полуночи. Глава столицы не раскрывал информацию о последствиях.

В ночь на 15 марта российская противовоздушная оборона уничтожила 170 беспилотников. Дроны сбили над Московской, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом. Еще несколько дронов уничтожили над Черным морем.