Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь Средства ПВО сбили 170 беспилотников над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Россию в ночь на воскресенье, 15 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 170 беспилотных летательных аппаратов. Из них 20 дронов летели на Москву.

В период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

БПЛА сбили над Московской, Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом. Еще несколько дронов уничтожили над Черным морем.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Саранск. Как уточнили в пресс-службе администрации Республики Мордовия, противник задействовал беспилотные летательные аппараты, которые были ликвидированы. По предварительной оценке, в результате никто не пострадал.