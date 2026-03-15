Столица Мордовии стала целью атаки ВСУ

Сегодня ночью Саранск был атакован вражеским БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы, — говорится в сообщении.

Ранее в Волгограде украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку на улице Владимира Петровского. Как уточнил губернатор Андрей Бочаров, выбиты стекла в нескольких квартирах. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.

До этого Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.