В Белгороде повреждены объекты энергетики после массированного обстрела ВСУ

Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. По словам губернатора, в городе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

На территории одного из объектов в Белгороде возник пожар, туда выехали расчеты. Также повреждено остекление многоквартирного дома, аварийные службы работают на местах.

Утром 14 марта ПВО за три часа перехватила и сбила 37 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Ликвидировано 29 БПЛА в Брянской области, шесть — в Белгородской. По одному дрону уничтожено над Курской и Смоленской областями. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.