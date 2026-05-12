12 мая 2026 в 07:38

В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении временных ограничений на работу аэропорта Саранска. Мера затронула как прием, так и выпуск воздушных судов.

Аэропорт Саранск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Такие решения регулярно принимаются в российских аэропортах. Обычно это связано с необходимостью предотвращения угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов или других объектов, нарушающих безопасность полетов.

Решение о прекращении полетов не связано с техническими неисправностями в работе самого аэропорта или авиакомпаний. Сроки действия ограничений будут зависеть от оперативной обстановки. Пассажирам, ожидающим вылета или прилета, рекомендовано следить за официальными сообщениями авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Варшавы в Лидс (Великобритания), совершил экстренную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол. Причиной стала «чрезвычайная ситуация на борту». После посадки на летное поле прибыли десятки автомобилей спасателей, пожарные машины и кареты скорой помощи.

