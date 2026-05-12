В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении временных ограничений на работу аэропорта Саранска. Мера затронула как прием, так и выпуск воздушных судов.

Аэропорт Саранск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Такие решения регулярно принимаются в российских аэропортах. Обычно это связано с необходимостью предотвращения угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов или других объектов, нарушающих безопасность полетов.

Решение о прекращении полетов не связано с техническими неисправностями в работе самого аэропорта или авиакомпаний. Сроки действия ограничений будут зависеть от оперативной обстановки. Пассажирам, ожидающим вылета или прилета, рекомендовано следить за официальными сообщениями авиаперевозчиков.

