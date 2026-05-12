12 мая 2026 в 00:55

Ирландский самолет экстренно сел в амстердамском аэропорту

Hart van Nederland: борт Ryanair экстренно сел в аэропорту Схипхол из-за ЧП

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Варшавы в Лидс (Великобритания), совершил экстренную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол. Причиной стала «чрезвычайная ситуация на борту», сообщает портал Hart van Nederland.

После посадки на летное поле прибыли десятки автомобилей спасателей, пожарные машины и кареты скорой помощи. Экстренные службы объявили наивысший уровень реагирования GRIP 1. Он подразумевает тесную координацию между различными подразделениями — полицией, пожарной охраной и медиками. Это позволяет оперативно реагировать на угрозу и минимизировать возможные последствия.

Руководство аэропорта Схипхол пока не комментирует происходящее и не раскрывает подробности о характере «чрезвычайной ситуации на борту». Также неизвестно, связано ли ЧП с технической неисправностью, состоянием здоровья одного из пассажиров или иными факторами.

Пассажиры рейса, по предварительным данным, находятся в терминале, их опрашивают сотрудники экстренных служб. Информация о возможных пострадавших или госпитализированных пока не поступала.

Ранее сообщалось, что мотопланер и самолет с винтовым двигателем столкнулись в Германии на высоте 800 метров. По предварительной информации, обошлось без жертв. Как информирует источник, оба воздушных судна получили незначительные повреждения.

