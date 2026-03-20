20 марта 2026 в 18:24

Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру

Средства ПВО сбили три беспилотника над Истрой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины ударили по городу Истра в Московской области, написала в Telegram-канале глава муниципального округа Татьяна Витушева. По ее словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Витушева призвала жителей региона быть осторожными, поскольку атака еще не прекратилась.

Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака трех БПЛА противника. Работа ПВО продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что восемь БПЛА, летевших на Москву, перехватили и сбили. Всего ПВО сбила на подлете к городу 28 беспилотников. Первое сообщение мэра об атаке БПЛА появилось в 10:19, а следующее — в 10:34. ПВО перехватила четыре и 14 дронов соответственно.

До этого Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

