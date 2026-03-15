ВСУ продолжают массированную атаку на Москву Собянин заявил о 14 сбитых на подлете к Москве БПЛА

Система ПВО перехватила 14 беспилотников на подлете к Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Глава города не привел данные о пострадавших или разрушениях.

Атака 14 БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — следует из сообщения Собянин.

Мэр заявил об уничтожении четырех БПЛА около 20 минут назад. Атака столицы продолжается со вчерашнего дня, 14 марта. ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников. Согласно информации Собянина, ВСУ совершали попытки атаковать с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут. Последнее сообщение главы города об атаке поступило около полуночи. Глава столицы не раскрывал информацию о последствиях.

Ранее серьезные повреждения получила жилая пятиэтажка в Севастополе после атаки со стороны ВСУ. В ней разрушены балконы и выбиты окна. Специализированную тяжелую технику задействовали для ликвидации всех последствий.