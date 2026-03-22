22 марта 2026 в 13:18

Над регионами России сбили еще 74 беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили 74 БПЛА ВСУ над регионами России.

Фото: МО РФ
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 74 БПЛА ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны. Все дроны были самолетного типа.

С 07:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников — 40 единиц — зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области. Над Смоленской областью уничтожили 19 БПЛА.

Восемь дронов было сбито в Тульской области, четыре — в Калужской. Кроме того, по два беспилотника уничтожено над Курской областью и один — в небе над Башкортостаном.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 — сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
