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11 июня 2026 в 18:24

Российские бойцы наступают широким фронтом в северной части ДНР

Минобороны: российская армия продолжает освобождение ДНР в северной части

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские бойцы продолжают освобождение ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. Отмечается, что войска наступают широким фронтом в северной части региона.

Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Константиновка уже находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город входят две группировки ВС РФ и, как только они объединятся, населенный пункт окажется под контролем России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия, по его словам, направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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