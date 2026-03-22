22 марта 2026 в 17:38

Украинские БПЛА долетели до Ленобласти

Дрозденко сообщил о ликвидации двух БПЛА в Ленобласти

Фото: Социальные сети
Противовоздушная оборона перехватила и сбила два беспилотника над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Силами ПВО над Ленобластью уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — отметил он.

Ранее Дрозденко предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 22 марта в небе над регионом уничтожили 40 беспилотников. По его словам, в ликвидации дронов также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия. Обошлось без жертв и разрушений.

В Минобороны до этого информировали о перехвате 25 украинских БПЛА. Под угрозу атаки попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

