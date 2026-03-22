22 марта 2026 в 16:53

Аэропорт Пулково ограничил работу на фоне опасности атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Такие меры приняты после объявления опасности атаки БПЛА на территории Ленинградской области.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ограничения работы аэропорта возможны корректировки в расписании рейсов. В Росавиации объяснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что на всей территории Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в регионе также может быть понижена скорость мобильного интернета.

По подсчетам Министерства обороны России, за последние шесть часов силы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника. Наибольшее количество БПЛА — 40 единиц — зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области.

