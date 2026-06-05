Посадка на рейсы по биометрии заработает в Пулково

Посадка на рейсы по биометрии заработает в Пулково

Возможность посадки на рейсы по биометрии заработает в петербургском аэропорту Пулково, сообщает ОТР. Опция станет доступна путешественникам на десятках направлений.

Сообщается, что воспользоваться биометрией смогут пассажиры рейсов во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Сочи и другие города. Все выходы на посадку будут оснащены идентификационными терминалами, уже сейчас система полностью готова к работе.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов рассказал, что применение биометрии на госгранице РФ уже помогло выявить около 2,5 тыс. нелегальных мигрантов. В рамках эксперимента в пунктах пропуска с высоким пассажиропотоком тестируются программно-технические решения для сбора биометрических данных иностранцев.