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05 июня 2026 в 13:35

Посадка на рейсы по биометрии заработает в Пулково

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
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Возможность посадки на рейсы по биометрии заработает в петербургском аэропорту Пулково, сообщает ОТР. Опция станет доступна путешественникам на десятках направлений.

Сообщается, что воспользоваться биометрией смогут пассажиры рейсов во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Сочи и другие города. Все выходы на посадку будут оснащены идентификационными терминалами, уже сейчас система полностью готова к работе.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов рассказал, что применение биометрии на госгранице РФ уже помогло выявить около 2,5 тыс. нелегальных мигрантов. В рамках эксперимента в пунктах пропуска с высоким пассажиропотоком тестируются программно-технические решения для сбора биометрических данных иностранцев.

Регионы
Санкт-Петербург
Пулково
биометрия
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