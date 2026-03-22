22 марта 2026 в 07:30

Свыше двух десятков БПЛА устроили налет на Россию под покровом ночи

Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами в ночь на воскресенье, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 25 вражеских БПЛА. Под удар попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее на территорию Белгородской области вторгся опасный украинский беспилотник «Дартс», который нес до 12 килограммов взрывчатки. Обезвредить вражеский дрон удалось с помощью переносного комплекса кинетического перехвата БПЛА «Елка».

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

Кроме того, украинский БПЛА ликвидировали над Тульской областью. По словам губернатора Дмитрия Миляева, никто не пострадал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры поезда в Москве, где из-за пожара пострадали три человека
Telegram вышел из строя в отдельных регионах России
Онколог озвучил неутешительные детали о страшном диагнозе Лерчек
Три человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале
Названы города на Черном море, где подскочил спрос на аренду квартир
Глава «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых нельзя найти по их телефонам
В российском регионе произошло ДТП в стиле «Пункт назначения»
Россиянин пережил атаку БПЛА на легковушку и чуть не лишился глаза
Врач ответил, существует ли «весеннее обострение»
Стало известно, как ВСУ превратили мирное население Херсона в «живой щит»
«Очередные подлые преступления»: российское приграничье стало целью ВСУ
«Интересует только одно»: Азаров рассказал, чего на самом деле хотят США
Онколог раскрыл статистику выживаемости детей с острым лейкозом в России
Кара офицера ВСУ, Starlink стерли в пыль: новости СВО на утро 22 марта
Уроки танго, поддержка в суде: история любви Лерчек и Сквиччиарини
Рота ВСУ пропала при попытке форсировать Северский Донец
Названа сумма, которую получили новосибирские семьи после изъятия скота
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 марта: инфографика
Россиянам назвали сферы, в которых платят баснословные деньги
Мошенники стали использовать хитроумную схему обратного звонка
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

