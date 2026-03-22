Свыше двух десятков БПЛА устроили налет на Россию под покровом ночи

Вооруженные силы Украины атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами в ночь на воскресенье, 22 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 25 вражеских БПЛА. Под удар попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее на территорию Белгородской области вторгся опасный украинский беспилотник «Дартс», который нес до 12 килограммов взрывчатки. Обезвредить вражеский дрон удалось с помощью переносного комплекса кинетического перехвата БПЛА «Елка».

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

Кроме того, украинский БПЛА ликвидировали над Тульской областью. По словам губернатора Дмитрия Миляева, никто не пострадал.