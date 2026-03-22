Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 06:42

В четырех районах Ростовской области сбили беспилотники

Слюсарь: в четырех районах Ростовской области сбили вражеские беспилотники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожены в четырех районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском, — сообщил Слюсарь.

Также 21 марта сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА над Тульской областью. Данных о пострадавших не было.

До этого, по данным Минобороны РФ, силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
БПЛА
беспилотники
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.