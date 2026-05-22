Журналист Антонова: женщин на Украине с конца 2000-х приучают торговать телом

Целое поколение украинских женщин приучено к тому, что их тело — это товар, сказала в беседе с NEWS.ru главный редактор издания «Донецкий Кряж» Анастасия Антонова. По ее словам, такая обработка началась еще с конца нулевых.

Можно вспомнить так называемые женские истории успеха — например, одну из победительниц местного аналога «Фабрики звезд», попавшую на виллу к создателю Playboy Хью Хефнеру. И все украинские СМИ рассказывали, какая она крутая, как ей повезло, как она прекрасно проводит время с этим старым человеком, — рассказала Антонова.

Сегодня на Украине, несмотря на катастрофическую демографическую ситуацию, женщин продолжают подталкивать к отъезду за границу, продолжила журналист. По ее словам, украинок «затачивают» на продажу себя, своих яйцеклеток и под суррогатное материнство.

Получает ли Владимир Зеленский за это деньги — следствие разберется. Но то, что он стоит во главе этой национальной политики, делает его безусловным соучастником, а то и организатором всех подобных проектов на Украине, — подытожила эксперт.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников заявил, что командование ВСУ активно привлекает в свои ряды женщин, потерявших мужей на фронте. По его словам, такие бойцы отличаются особой мотивацией из-за желания отомстить.