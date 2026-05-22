Ребенок чуть не утонул в московском водоеме Ребенка вытащили из воды на востоке Москвы и увезли в больницу

Очевидцы вытащили из воды тонувшего подростка, передает MK.RU. По информации издания, ребенка госпитализировали.

По данным источника, ЧП произошло около 18:00 на Первом Путяевском пруду. Под воду начал уходить мальчик 12–13 лет, однако находившиеся рядом люди успели прийти ему на помощь.

Ранее двое мужчин погибли во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку начало быстро сносить в бурную реку в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту были двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

До этого две девочки утонули в пруду у деревни Отары в Марий Эл. Девочки 12 и шести лет находились у водоема без присмотра взрослых. По предварительной информации, оба ребенка не умели плавать.

Также мальчик утонул в Иркутске, когда пытался сделать фотографию. Школьник находился с братом у реки Иркут в районе СНТ «Сосна» Ленинского района. Младшему из братьев удалось спастись.