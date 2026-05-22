22 мая 2026 в 20:00

Преследование гражданской машины «Дартсом» закончилось гибелью человека

Врио главы Брянской области Ковальчук подтвердил гибель мирной жительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мирная жительница погибла в Брянской области после атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в Telegram-канале. По его словам, водитель получила осколочные ранения, но выжила и сейчас находится в больнице.

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар БПЛА «Дартс» по гражданскому автомобилю в Севске. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница. Водитель автомобиля получила осколочные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — сообщил Ковальчук.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российские посольства и постпредства приступили к исполнению поручения президента России Владимира Путина проинформировать международное сообщество о преступлении Киева в ЛНР. Также дипломат сообщила, что ВСУ бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад делает вид, что ничего не произошло.

До этого местный житель рассказал, как девушка сгорела, пытаясь спастись от удара украинского БПЛА по колледжу в Старобельске. Очевидец уточнил, что атаки начались ориентировочно в 23:00 мск 21 мая.

