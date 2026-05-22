Одна из стран ЕС вынесла на референдум инициативу об ограничении населения

В Швейцарии пройдет референдум об ограничении численности населения

Правительство Швейцарии вынесло на референдум инициативу, которая требует ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек к 2050 году, сообщает официальный сайт швейцарского кабмина. Голосование по так называемой «Инициативе против 10 миллионов» состоится 14 июня.

Инициатива под названием «Нет Швейцарии с 10 миллионами!» была предложена Швейцарской народной партией. На конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С момента введения свободы передвижения в 2002 году население выросло примерно на 1,7 млн, в основном за счет иммигрантов.

В случае превышения порога в 10 млн Швейцария будет вынуждена расторгнуть соглашение с ЕС о свободном передвижении людей через два года, что также приведет к аннулированию других договоренностей. Кроме того, под вопросом окажется участие страны в Шенгенском и Дублинском соглашениях. Федеральный совет и парламент до этого отклонили эту инициативу, посчитав ее вредной для экономики.

Ранее стало известно, что Германия перестала лидировать в ЕС по числу принятых беженцев. Страну по этому показателю обогнали Франция, Испания и Италия. Журналисты отметили, что в первом квартале 2026 года число первичных запросов на убежище в ФРГ упало на 23% по сравнению с прошлым годом.