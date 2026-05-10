10 мая 2026 в 18:16

Президент Республики Сербской высказался насчет референдума о независимости

Лидер Республики Сербской Каран: идеи референдума о независимости нет в повестке

Президент Республики Сербской Синиша Каран Президент Республики Сербской Синиша Каран Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Идея проведения референдума о независимости в настоящее время полностью отсутствует в политической повестке руководства Республики Сербской, заявил ТАСС ее президент Синиша Каран. По его словам, никогда в том виде, в котором это преподносится сейчас, данная инициатива даже не существовала.

Этим просто злоупотребляли и создали из этого вымышленный нарратив для того, чтобы использовать против руководства Республики Сербской как предлог, чтобы в дальнейшем обвинить его в нарушении каких-либо конституционных или других нормативов, — отметил он.

Он напомнил, что Босния и Герцеговина является сложной мультиэтнической федерацией и каждый энтитет, согласно Дейтонским соглашениям, имеет свои четко очерченные полномочия. Политик заверил, что Баня-Лука намерена и дальше жестко отстаивать свои права, гарантированные конституцией, и борется исключительно против попыток урезать автономию, а не за выход из состава государства.

Ранее Каран отмечал, что Республика Сербская не поддастся давлению Евросоюза и никогда не поддержит санкции против России. По его словам, местные власти продолжат придерживаться независимого курса, несмотря на попытки Брюсселя навязать свою точку зрения.

Европа
Республика Сербская
Босния и Герцеговина
референдумы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

