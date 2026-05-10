10 мая 2026 в 13:07

Республика Сербская приняла окончательное решение по санкциям против РФ

Республика Сербская не собирается поддерживать санкции против России

Президент Республики Сербской Синиша Каран Президент Республики Сербской Синиша Каран Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости
Республика Сербская не поддастся давлению Евросоюза и никогда не поддержит санкции против России, заверил в беседе с ТАСС президент энтитета Синиша Каран. По его словам, местные власти продолжат придерживаться независимого курса, несмотря на попытки Брюсселя навязать свою точку зрения.

Некоторые страны Евросоюза используют политические и экономические средства как давление на независимую политику не только Республики Сербской, но и некоторых других стран, которые поддерживают связи с Россией. И это еще обозначается как путь в Евросоюз. Для нас не может быть такого пути. Всем известно, что с самого первого дня до сегодняшнего, и так будет всегда, мы не позволяли и не позволим присоединиться к санкциям против России, — сказал Каран.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказался под давлением Евросоюза и собственного окружения из-за поездки в Москву в честь празднование Дня Победы 9 мая. В ходе своего визита он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Теперь, как отмечают западные СМИ, Словакия рискует столкнуться с рисками финансирования со стороны ЕС.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

