Россиянам объяснили, чем опасен слишком крепкий рубль Аксаков: слишком крепкий рубль не несет выгоды для России

Чрезмерно крепкий рубль может представлять опасность для страны, поскольку он оказывает давление на экспорт, сообщил ИС «Вести» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также выразил надежду на изменения бюджетного правила в соответствии с ценами на нефть.

Слишком крепкий рубль значит давление на российский экспорт: он становится менее выгодным для зарубежных потребителей, но и менее выгодным для наших поставщиков <…> Нам, конечно, более дешевый рубль выгоден, и я надеюсь, что в том числе будет изменено бюджетное правило, которое учитывает в своих расчетах цену на нефть, — отметил Аксаков.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова заявила, что уменьшение золотых резервов России связано в первую очередь с частичным финансированием дефицита бюджета за счет реализации запасов драгметалла из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эксперт подчеркнула, что это является разумной альтернативой заимствованиям, которые грозят ростом госдолга и вторичным дефицитом бюджета.