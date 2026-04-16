«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом NEWS.ru на «Биржевом форуме» посоветовал россиянам, располагающим свободными деньгами, обратить внимание на облигации, а не на акции. По его мнению, для неквалифицированных инвесторов вложения в долевые бумаги сопряжены с риском.

Если вы неквалифицированный инвестор, то вкладываться в акции не стоит. <...> Облигационные вложения сегодня являются наиболее приемлемыми для тех, кто хочет работать в финансовом рынке. Ну и сделать так, чтобы личные средства увеличивались. Сегодня можно вложиться в облигации нефтегосударственных компаний. Они дают больше дохода, чем процент по вкладу. <...> Кстати, рынок демонстрирует это, объемы вложений в облигации очень здорово растут, — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски и позволяют получать доход выше банковских вкладов без необходимости постоянного мониторинга рынка. По его словам, сейчас ориентиром служит ключевая ставка Банка России, которая составляет 15% годовых.