Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от удара дронов

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. В результате происшествий пострадали трое мирных жителей.

Отмечается, что в Борисовском округе в районе хутора Красиво FPV-дрон ударил по автомобилю. Трое мужчин самостоятельно обратились в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у всех акубаротравмы, помощь пострадавшим оказана, от госпитализации они отказались. Транспортное средство повреждено.

В селе Санково Грайворонского округа от детонации беспилотника посечена передняя часть легкового автомобиля. В селе Головчино FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения — повреждена хозяйственная постройка. В городе Грайвороне в результате атаки дрона осколками посечен еще один автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом. В результате частично разрушена кровля и выбиты оконные рамы.

Ранее двое пожилых мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что в Раденске Алешкинского округа украинский дрон ударил по машине рядом со зданием почты.