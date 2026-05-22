22 мая 2026 в 20:45

Названо число БПЛА, сбитых над Россией за шесть часов

Минобороны России: силы ПВО за шесть часов сбили 41 беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation/Global Look Press
Дежурные средства противовоздушной обороны за шесть часов сбили над российскими регионами 41 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По подсчетам ведомства, противник в том числе попытался атаковать Крым.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Республикой Крым, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по данным Минобороны, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 20 мая силы ПВО ликвидировали 273 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Также у Московского нефтеперерабатывающего завода из-за падения обломков дронов были ранены 12 человек, в основном рабочие строительной смены. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что технологический процесс предприятия не был нарушен.

