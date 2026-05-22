Названо число БПЛА, сбитых над Россией за шесть часов Минобороны России: силы ПВО за шесть часов сбили 41 беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны за шесть часов сбили над российскими регионами 41 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По подсчетам ведомства, противник в том числе попытался атаковать Крым.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Республикой Крым, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Также, по данным Минобороны, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 20 мая силы ПВО ликвидировали 273 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Также у Московского нефтеперерабатывающего завода из-за падения обломков дронов были ранены 12 человек, в основном рабочие строительной смены. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что технологический процесс предприятия не был нарушен.