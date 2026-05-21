Российская ПВО превратила в груду металла более 500 дронов ВСУ за сутки Минобороны России: силы ПВО сбили 516 дронов ВСУ и три авиабомбы

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки более 500 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также, по информации ведомства, были ликвидированы три управляемые авиабомбы ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ успешно завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области. В операции принимали участие военнослужащие группировки российских войск «Север». Шестеровка находится в Волчанском районе, примерно в 17 километрах к югу от границы с Белгородской областью.

До этого в Минобороны рассказали, что ВС РФ уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт украинских БПЛА. Работу провели военнослужащие гаубичного дивизиона 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр».