Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил Собянин.

В этот же день, 9 июня, еще два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы. Мэр столицы рассказал, что воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.