Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ

Российские силы уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Работу провели военнослужащие гаубичного дивизиона 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр».

Ведем именно тактическую разведку в интересах мотострелкового батальона, штурмового отряда. Дальность нашей работы намного ближе, чем артиллерия, но мы находимся на самом переднем крае в нашем дивизионе. <…> Находим место, устраиваем пункт управления БПЛА и начинаем работу с этого места, — поделился командир расчета беспилотных систем Денис Жарулин.

В укреплении также находился вражеский расчет БПЛА, который вел разведку и корректировку огня по российским позициям. Цель была обнаружена воздушными средствами разведки, координаты передали артиллеристам.

Получив указания, они произвели несколько серий прицельных выстрелов 122-миллиметровыми снарядами. Опорный пункт противника был уничтожен вместе с расчетом дронов и оборудованием для ведения разведки. Благодаря этому штурмовые подразделения ВС РФ смогли продвинуться вглубь обороны врага на Днепропетровском направлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что майор Эдуард Дризлеонок во время отражения наступления Вооруженных сил Украины сумел организовать эвакуацию всех получивших ранения российских военнослужащих. Под непрекращающимся минометным огнем и атаками беспилотников офицер лично участвовал в вывозе раненых с линии боевого соприкосновения.